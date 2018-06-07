中興416億元代價 換取美國解除7年採購禁令

美國商務部長羅斯今（7）日指出，目前已與中國中興通訊（ZTE）協議以10億美金（約台幣297億元）的罰款，附帶繳納4億美金（約台幣118億元）的保證金，並要求中興通訊在30天內更換其董事會和管理團隊，換取美國商務部取消7年採購禁令。（彭博）

2018-06-07 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今（7）日指出，目前已與中國中興通訊（ZTE）協議以10億美金（約台幣297億元）的罰款，附帶繳納4億美金（約台幣118億元）的保證金，並要求中興通訊在30天內更換其董事會和管理團隊，換取美國商務部取消7年採購禁令。

根據《CNBC》報導，羅斯對於與中興通訊達成的協議感到相當滿意，並指出未來若中興通訊再次出現違規行為，除了繳納的4億美元保證金拿不回來，還會再次被美方列入採購黑名單，「這是一個非常嚴格的解決方案」，羅斯稱，「美國商務部會對違法者祭出最嚴厲的罰款」。

中興通訊因違反美國貿易法規，與北韓與伊朗有商業往來，因此先被商務部罰款11.9億美元（約台幣353億元），商務部後又指稱中興通訊提供的資訊誤導監管機構，且沒有對違法的公司人員進行處分，因此被美方下達採購禁令，此次與商務部達成協議，羅斯認為「這不僅對他們有威懾作用，也能警告其他潛在的不良行為者」。