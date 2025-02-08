高雄殺人分屍案已撈獲近20屍塊 河邊石塊上尋獲疑「乾燥人皮」

橡皮艇搜尋前鎮河。（記者李惠洲攝）

2025/02/08 14:13

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄連環殺人魔張介宗殺害3名老婦並分屍案，警方今日第三天將搜尋範圍擴及高雄港區，總共尋獲約18屍塊，都是裸露，沒有任何包裝，也尚未發現頭顱等可迅速辨識身分的器官，送高雄市立殯儀館相驗。

高市刑警大隊技正林孝治指出，今天上午動員高雄市警光潛水救難協會、消防局與高雄港務警察總隊共約30人，並派警艇與橡皮艇巡視打撈，先在高雄港25號及26號碼頭岸邊水域，撈獲10屍塊，包括腸部內臟、肉塊、脂肪，最大約13X25公分、最小約3X6公分，後來在前鎮河段石塊上尋獲疑似已乾燥的人皮。

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連同第一天的左腳掌及第二天的左手掌等等屍塊，3天已尋獲約18塊，因為都已浮腫、不規則，目視無法判定切割面。由於前鎮河淤泥厚且天候不佳，水域濁度高，影響潛水搜尋進度。

林孝治強調，因為監視器拍到嫌犯騎單車運載沉重的手提袋，從中山路轉進光華四路，離開時手提袋看似輕盈，研判他在前鎮河畔「丟包」，所以2月6日開始打撈，但尚未查獲手提袋。

高雄市警光潛水救難協會潛水搜尋。（記者李惠洲攝）

警艇在高雄港碼頭尋獲屍塊。（讀者提供）

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