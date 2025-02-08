為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄殺人分屍案已撈獲近20屍塊 河邊石塊上尋獲疑「乾燥人皮」

    橡皮艇搜尋前鎮河。（記者李惠洲攝）

    橡皮艇搜尋前鎮河。（記者李惠洲攝）

    2025/02/08 14:13

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄連環殺人魔張介宗殺害3名老婦並分屍案，警方今日第三天將搜尋範圍擴及高雄港區，總共尋獲約18屍塊，都是裸露，沒有任何包裝，也尚未發現頭顱等可迅速辨識身分的器官，送高雄市立殯儀館相驗。

    高市刑警大隊技正林孝治指出，今天上午動員高雄市警光潛水救難協會、消防局與高雄港務警察總隊共約30人，並派警艇與橡皮艇巡視打撈，先在高雄港25號及26號碼頭岸邊水域，撈獲10屍塊，包括腸部內臟、肉塊、脂肪，最大約13X25公分、最小約3X6公分，後來在前鎮河段石塊上尋獲疑似已乾燥的人皮。

    連同第一天的左腳掌及第二天的左手掌等等屍塊，3天已尋獲約18塊，因為都已浮腫、不規則，目視無法判定切割面。由於前鎮河淤泥厚且天候不佳，水域濁度高，影響潛水搜尋進度。

    林孝治強調，因為監視器拍到嫌犯騎單車運載沉重的手提袋，從中山路轉進光華四路，離開時手提袋看似輕盈，研判他在前鎮河畔「丟包」，所以2月6日開始打撈，但尚未查獲手提袋。

    高雄市警光潛水救難協會潛水搜尋。（記者李惠洲攝）

    高雄市警光潛水救難協會潛水搜尋。（記者李惠洲攝）

    警艇在高雄港碼頭尋獲屍塊。（讀者提供）

    警艇在高雄港碼頭尋獲屍塊。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播