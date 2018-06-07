川金會一翻兩瞪眼！川普將給金正恩兩種不同待遇...

川金會將於下週二隆重登場。（美聯社）

2018-06-07 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕全球矚目的川金會將在下週二（12日）上午9點隆重登場，外界最關心的議題之一，莫過於美朝是否能達成無核化協議。美媒報導指出，若美方在過程中感受不到實質進展，那美國總統川普將會掉頭走人；反之，若雙方相談甚歡，川普甚至可能邀請北韓領導人金正恩訪美。

根據《彭博社》報導，一名美國官員指出，美方希望金正恩能在峰會中提出確切的棄核時程表，川普也被建議不要對金正恩有任何的讓步。此外，若雙方在過程中話不投機，那川普將直接轉身走人，但兩人相談甚歡的話，川普有可能在秋天邀請金正恩訪美，到佛羅里達「海湖莊園」一遊。

報導中提到，川金會可能不僅限於一日或一場會談，將視情況「加班」，把日程延長成兩天，為了達成協議，雙方也可能進行多場次的討論。川、金將於下週二上午9點在新加坡聖淘沙的嘉佩樂飯店（Capella Hotel）見面，白宮表示，峰會當日沒有擬訂好的日程，如果首場會談進展順利，便會有更進一步的討論，甚至到13日都有可能。

美方代表團除川普外，還有國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）和國安顧問波頓（John Bolton）等人。副總統彭斯（Mike Pence）和國防部長馬提斯（James Mattis）將留在美國。