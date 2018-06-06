太狂了！美國士兵偷裝甲車逛大街 與警方瘋狂追逐

推特上也有目擊民眾PO出影片表示，「這太瘋狂了！有人劫持一輛坦克般的車子，從我的公寓前面開過去！」。（翻攝自推特Parker Slaybaugh）

2018-06-06 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州今天稍早（當地時間5日晚間）發生一起誇張案件，一名士兵偷走皮特堡（Fort Pickett）國民警衛隊基地的M577裝甲指揮車，開進市區逛大街，警方連忙動員追捕，花了將近2個小時圍捕才讓該士兵下車投降。

綜合媒體報導，警方指出，事件發生於當地時間5日晚間7點50分（台灣時間6日早上7點50分），一輛重達12噸的M577裝甲指揮車被士兵從基地開出去，警方獲報後立刻展開追捕。據了解，裝甲車行駛時速保持在40英里（約64公里）左右，車上沒有裝備武器，但警方仍不敢大意，派出近10輛警車不斷追捕，直到晚間9點40分左右，車上的士兵才下車宣告投降，被警方拘捕。

警方表示，這起事件沒有造成任何撞擊、損毀和人員傷亡，該士兵正由警方拘留調查當中。推特上也有目擊民眾PO出影片表示，「這太瘋狂了！有人劫持一輛坦克般的車子，從我的公寓前面開過去！」，網友也笑道「這種場景根本就是電玩遊戲《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）」。