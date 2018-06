太狂了！美國士兵偷裝甲車逛大街 與警方瘋狂追逐

2018-06-06 19:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國維吉尼亞州今天稍早(當地時間5日晚間)發生一起誇張案件,一名士兵偷走皮特堡(Fort Pickett)國民警衛隊基地的M577裝甲指揮車,開進市區逛大街,警方連忙動員追捕,花了將近2個小時圍捕才讓該士兵下車投降。

綜合媒體報導,警方指出,事件發生於當地時間5日晚間7點50分(台灣時間6日早上7點50分),一輛重達12噸的M577裝甲指揮車被士兵從基地開出去,警方獲報後立刻展開追捕。據了解,裝甲車行駛時速保持在40英里(約64公里)左右,車上沒有裝備武器,但警方仍不敢大意,派出近10輛警車不斷追捕,直到晚間9點40分左右,車上的士兵才下車宣告投降,被警方拘捕。

警方表示,這起事件沒有造成任何撞擊、損毀和人員傷亡,該士兵正由警方拘留調查當中。推特上也有目擊民眾PO出影片表示,「這太瘋狂了!有人劫持一輛坦克般的車子,從我的公寓前面開過去!」,網友也笑道「這種場景根本就是電玩遊戲《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto)」。

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk