中共官場爆自殺潮？五月至少6高官「自殺」

中國官場爆五月自殺潮，有6官員自殺。圖為天津農村商業銀行董事長殷金寶26日驚傳於辦公室內割腕身亡。（圖擷取自微博）

2018-05-28 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕中共官員自殺的頻繁程度，已經引發外媒的重視，根據非正式統計，光是本月份，就已經有6名官員「自殺」，而且原因都顯得曖昧。

《法廣》報導，光是在今年5月，被傳出「自殺」的中共官員，有跳樓和割腕兩種，跳樓的有浙江省寧波市委宣傳部副部長鬍虎森、浙江省衢州市紀委書記監察委主任李伯來、北京市政府副秘書長王曉明、江西省上饒市廣豐區副區長、公安局長鄭金車、江蘇建湖縣老幹部局局長成萬東；不過李伯來「自殺未遂」。

割腕自殺的是天津農商銀行黨委書記、董事長殷金寶。據報導，殷金寶自割腕自殺一事最受到矚目，因為他才任天津農商銀行黨委書記不到一年，又才上任天津市14屆政協委員會委員，等於才剛搭上升官快車道，就傳出「自殺」，引發諸多疑問。

報導指出，五月分自殺官員都被指是「工作壓力大」、「患有抑鬱症」等。

綜合媒體報導，不止五月自殺潮，去年11月2日，上海市委統戰部副部長戴晶斌被發現吊死在統戰部大樓的冷氣外機上，以自殺結案，但自殺動機不明。去年4月23日，中國前武警司令、副總參謀長王建平，也傳出在北京沙河總政看守所內，用1根筷子戳進頸動脈自殺。