再禁華為、中興產品！美參院軍委會通過2019國防授權法案

美國參議院軍事委員會今天以25比2通過參院版的2019年國防授權法案，法案禁止美國政府與使用華為和中興產品的公司簽合約。（法新社資料照）

2018-05-25 07:39

〔駐美特派員曹郁芬／華府24日報導〕美國參議院軍事委員會今天以25比2通過參院版的2019年國防授權法案。參院法案也禁止美國政府與使用華為和中興產品的公司簽合約。

眾院院會今天通過的2019年國防授權法案中也有禁止美國政府單位使用華為與中興產品的條文。

參院軍委會通過的版本全文目前尚未對外公佈，外交人士透露，參院版本有多項友台的條文，措辭比眾院版本更強烈。過去參、眾兩院在國防授權法案中提友台的修正案，總會有議員表示異議，但今年幾乎未遇阻力，了解國會運作的人士對支持台美軍事交流的條文最終能順利在兩院通過表示樂觀。

根據軍委會主席麥肯辦公室在網上公佈的大綱，參院版法案要求遏阻中俄的侵略，要國防部就中國在南海的侵略與威嚇活動提出報告，並鼓勵國防部長釋出南海的空拍照以顯示中國令人關切的活動。法案並要求國防部限制對設立孔子學院的美國大學的中文教學經費補助。

法案還要求國防部修正每年發表的中國解放軍軍力報告，加增中國企圖影響美國境內媒體、文化機構、企業、學術與政策社群的努力。