誘拐少女回家住1週 男辯：她得到很好的保護

2018-05-24 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣蓮田市一名男子，涉嫌誘拐未成年少女，還將少女接回家住一週；男子今日已遭逮捕。

綜合日媒報導，涉案男子為36歲平田雅俊，17日他透過網路遊戲，認識住在奈良的10幾歲少女；少女曾向他透露想離家出走，平田雅俊便開車到奈良，將少女載回崎玉縣住處。

事後少女的父母報失蹤，警方於23日傍晚，在平田雅俊家中找到少女；平田雅俊事後坦承帶走少女，讓她住在家裡1週，少女的身上並沒有任何外傷，平田雅俊則強調「少女得到很好的保護」。

至於平田雅俊帶走少女的動機，仍有待警方進一步釐清。