美智庫：台灣中小規模國防產業潛力極大 應思考如何善用

美國智庫「全球台灣中心」日前發表報告，建議台灣國防產業應擴大，讓更多中小型國防企業能夠投入。（資料照）

2018-05-24 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「全球台灣中心」（GTI）日前發表報告，指出台灣有能力自行滿足未來軍備需求的一半，但精密複雜的武器系統仍須外援，不過報告中也建議台灣國防產業應擴大，讓更多中小型國防企業能夠投入。

報告中提及，台灣的國防產業不夠分散，主要集中於中山科學院、漢翔航空工業及台灣造船公司，報告撰寫者、研究員安大維（David An）在該智庫與美台商業協會合辦的座談會上指出，台灣國防產業每年營收達23億美元，但這些營收絕大堆數都是由上述3家公司吸收，其他200家規模較小的中小型軍工業公司營收合計僅佔總營收總額不到0.5％。

安大維指出，在中國不斷加大對台軍事壓力下，台灣必須思考如何善用自身國防產業實力，而不是被動地等待美國提供武器，台灣的中小規模國防產業有極大發展潛力，蔡政府應思考如何讓這些廠商有更多機會參與國防產業。

與會的美國AMS集團資深副總裁派瑞（Michael Perry）先前曾赴台參加「美台國防產業論壇」，他強調台灣國防產業發達，包括造船能力、無人機及網路安全等都是強項，有許多可合作的商機。派瑞強調，台灣人教育程度高、願創新，許多軍工產業都和大學有合作關係，是非常值得合作的對象，但他也不諱言，台灣國防產業中知識產權的保護及資訊安全，仍是需要克服的重要挑戰。