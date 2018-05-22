川普放話 中國幾乎會全部買下美國農產品

美國總統川普透露，中國幾乎會全部買下美國農產品。（歐新社）

2018-05-22 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易休戰，美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）透露，中國所購賣的美國農產品有望增加35％至40％左右。而川普更放話加碼，直說中國幾乎會全部買下美國農產品。

美國總統川普先是在推特上表示，中國已經同意購買大量的額外農產品，這將是多年來美國農民遇到的最好事情之一。在下方留言的網友們對此議論紛紛，有人認為這對農民來講的確是好消息，但也有人擔心中興通訊的制裁會受到影響。

川普緊接著加碼透露，「根據我們與中國可能的協議，他們會幾乎會買下偉大美國農民所能生產的所有農產品（Under our potential deal with China, they will purchase from our Great American Farmers practically as much as our Farmers can produce）。」

川普這則推特隨後湧進1萬多條留言，外國網友直說「中國崩潰了！」、「幹得好」、「我們愛你」，但也有不少人抱持懷疑態度，要求川普提出證明。