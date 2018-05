川普放話 中國幾乎會全部買下美國農產品

美國總統川普透露,中國幾乎會全部買下美國農產品。(歐新社)

2018-05-22 09:15

〔即時新聞/綜合報導〕美中貿易休戰,美國財政部長努勤(Steven Mnuchin)透露,中國所購賣的美國農產品有望增加35%至40%左右。而川普更放話加碼,直說中國幾乎會全部買下美國農產品。

美國總統川普先是在推特上表示,中國已經同意購買大量的額外農產品,這將是多年來美國農民遇到的最好事情之一。在下方留言的網友們對此議論紛紛,有人認為這對農民來講的確是好消息,但也有人擔心中興通訊的制裁會受到影響。

川普緊接著加碼透露,「根據我們與中國可能的協議,他們會幾乎會買下偉大美國農民所能生產的所有農產品(Under our potential deal with China, they will purchase from our Great American Farmers practically as much as our Farmers can produce)。」

川普這則推特隨後湧進1萬多條留言,外國網友直說「中國崩潰了!」、「幹得好」、「我們愛你」,但也有不少人抱持懷疑態度,要求川普提出證明。