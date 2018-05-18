安妮日記隱藏段落成功解密！ 少女當時寫了這些...

《安妮日記》隱藏70多年的段落曝光，阿姆斯特丹安妮基金會列奧波爾德（Ronald Leopold，右）公開《安妮日記》的神秘內容。（美聯社）

2018-05-18 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕猶太少女安妮（Anne Frank），在第二次世界大戰期間遭受納粹迫害，寫下震撼人心的《安妮日記》，但其中有兩頁被黏了起來，經過70餘年後透過最新技術，終於讓隱藏的日記內容曝光！

據《德國之音》報導，希特勒取得德國政權後，安妮全家都逃亡到荷蘭，二戰打得如火如荼的1942年，安妮和家人被迫躲藏到阿姆斯特丹王子運河街後面的房屋內，安妮就在閣樓裡躲了兩年，並開始撰寫日記。

孰料在1944年，安妮全家遭人告密，被納粹抓到集中營。1945年，15歲的安妮病死在伯根-貝爾森集中營（Bergen-Belsen concentration camp），一家人只有父親奧托（Otto Frank）生還，並於1947年公布女兒的日記。

安妮在1942年9月28日的日記中，曾透露自己把78頁塗抹掉了，原版日記中的78頁至79頁，更是被褐色的紙張黏了起來。不過，荷蘭戰爭文獻研究所（NIOD）如今使用先進照相技術，成功讓神秘書頁現蹤。

安妮在她不願被別人看到的地方寫著，「少女14歲時有月經，就可以和男人性交了。當然，還沒結婚她們是不會這麼做的。」或者是「所有正常的男人，都願意和在大街上挑逗他們的那些女人廝混。因此巴黎有很多大房子，爸爸也在那里待過。」

事實上，人們對於這些內容陷入思索，懷疑相關文字是否應該要被公開。但NIOD所長范弗雷（Frank van Vree）說，這些文字正是當時半大不小孩子們之間的玩笑；荷蘭惠更斯歷史研究所學者德布魯因（Peter de Bruin）也指出，安妮寫下的「粗俗笑話」是戰爭經典，可能是從父親或收音機聽來的。

阿姆斯特丹安妮基金會列奧波爾德（Ronald Leopold）表示，最後相關單位仍決定公開隱藏在《安妮日記》中的段落，畢竟聯合國教科文組織將安妮的日記列為世界文化遺產，她留下來的所有文字都是文獻。如此看來，安妮在78頁和79頁寫下的內容，正顯示出她是一個處於性成熟時期的女孩，是個普普通通的13歲女生。

列奧波爾德說，安妮在日記中表現出想當作家的欲望，希望寫出自己的小說《後宅》（Das Hinterhaus，意即後面的房子），映照出她的生活經歷。而這兩頁被隱藏70多年的段落，預計會收入在2019年的新版日記中。