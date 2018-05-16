加航屈服中國矮化台灣 網怒：改名「Air Chinada」！

加拿大航空網路訂位系統顯示，將飛往台北的航班列為「台灣，中國」（Taiwan, China）。（圖擷自臉書）

2018-05-16 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷對各國航空公司施壓，加拿大航空（Air Canada）選擇屈服，該公司網路訂位系統顯示，將飛往台北的航班列為「台灣，中國」（Taiwan, China），此舉引發大批網友不滿，有人在加航臉書怒酸，建議加航直接改名為「Air Chinada（China+Canada）」。

加航做法引起各界撻伐，許多台僑都批評加航失去加拿大人的自由人權價值，不少人在加航臉書留言批評，有人貼上台灣國旗，也有人說再也不會搭加航，「加拿大航空是沒有尊嚴、沒有原則的公司！」、「再見，加拿大航空!我已把你們加到我家族的黑名單上。」

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）則以「加航向中國鞠躬，台北改列讓台灣惱火」為標題報導此事，當中提到中國國家主席習近平領導下，中國已經越來越咄咄逼人，利用其經濟實力強迫外國公司改變他們對中國的態度。

常駐台北的時事分析家及記者、加拿大人寇謐將（J Michael Cole）對此批評，「這是一個道德懦弱的問題」，並在個人臉書貼文感嘆，「今天一點也不以加拿大人為榮。」