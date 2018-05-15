大愛劇智子之心首播日 中共黨媒曾撰文批評

大愛新戲「智子之心」遭中國批媚日。（大愛提供）

2018-05-15 16:47

〔中央社〕大愛劇「智子之心」在台突然下架。此劇10日首播，中共環球時報當天就撰文宣稱這齣戲預告片「已引起極大的爭議」。對於中國管到台灣播的電視劇，網友說「中國真的是神經病紅衛兵一堆」。

大愛電視台新戲「智子之心」播出2集後決定停播，大愛電視說，絕無外界所說的「政治介入」等因素。

「智子之心」9日召開上檔記者會，環球時報10日就宣稱，「本劇只是事先公布了預告片，就已引起極大的爭議」。並指在時長15分鐘的預告片裡可以看出，「本劇前半部分的媚日姿態簡直隨處可見」。

環球時報並引用一名網友的說法，「如果猶太人導演拍了一部『情迷奧斯維辛』（Auschwitz Birkenau，前納粹德國奧斯威辛－比克瑙集中營），描寫猶太女孩愛上納粹軍官。結果會如何？這確實是個好問題。」

14日確定「智子之心」遭停播後，環球時報微信公眾號隨即再報導，這齣戲「因美化日本殖民台灣的歷史而被眾多大陸網友批評為是賣國求榮」。文章並嗆「這部劇你們敢出口到韓國（南韓）去放嗎？」

在台灣媒體報導「中國關切」台灣播出的連續劇後，台灣網友紛紛在批踢踢（PTT）評論：「太搞笑了吧還管到台灣這邊來」；「中國煩不煩啊」；「中國把思想審查弄到台灣」。