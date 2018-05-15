中興違制裁禁令卻獲救 紐時：川普恐開惡例

2018-05-15 01:52

〔中央社〕中國電信大廠中興通訊遭美封殺而風雨飄搖之際，美國總統川普伸出援手。「紐約時報」報導，此舉可緩和美中貿易緊張，但放過因違反美國制裁禁令而受罰的中興，恐開惡例。

美國商務部4月禁止美商向中興供應關鍵零組件7年後，中興上週公告「主要經營活動已無法進行」。川普13日在推特發文暗示，他願意重新思考對中興的懲罰措施，使瀕臨爆發邊緣的美中貿易戰出現轉折。

川普表示，他正在和中國國家主席習近平合作，避免雇用7.5萬名員工的中興吹熄燈號。他提到，中國「流失太多就業機會」，美國商務部已接獲指示「要把這事情辦好」。

紐時報導，川普的推文，與美方不斷指控中國貿易作為不公平的調性有些不搭。川普擔心中國就業不保，和他誓言為美國奪回中國搶走的就業機會，自相矛盾。中興因未能懲罰違反美國對伊朗與北韓制裁禁令的員工而受罰，川普若放過中興，將為美國開惡例。

報導指出，美中電子業供應鏈相互交織，但兩國在敏感或核心技術領域互不信任。中國不會輕易放棄「中國製造2025」等著眼科技自主的前瞻計畫，美國對中國企業的信任也不大可能增加，意味雙方恐難談出長期協議。

換個角度思考，美中關係面臨關鍵時刻之際，川普表態願讓中興重獲生機，有助防止兩國關係進一步惡化。

川普預定6月會見北韓領導人金正恩，中國在這場世紀會面扮演的角色不可忽視。隨著美中貿易摩擦加深，雙方官員數週來密集談判，試圖化解箭在弦上的貿易戰，習近平的首席經濟智囊劉鶴預計本週訪問華府，探尋雙方談判能否有更多進展。

諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）科技政策負責人崔歐洛（Paul Triolo）說，美國商務部4月下令封殺中興，也許讓華府部分高層人士大感意外。他指出，美國選擇拿中國第2大電信設備製造商開刀，可能不利於整體貿易和科技政策談判。

崔歐洛表示，中興主要營運停擺，已讓中國科技民族主義人士群情激憤，「沒有人想見到iPhone在中國各大城市街道上被砸爛的畫面」。

華爾街日報報導，部分華爾街觀察家懷疑，川普政府想把中興制裁案當作籌碼，迫使中方在其他貿易談判上立場軟化。中興申請美方暫緩執行禁令後，美國商務部近期暗示將加速處理，意味美方態度有所轉圜。

報導引述一名接近中興的人士表示，中興注意到川普的推文，歡迎這項最新進展。中興下一步將依中國政府指示，持續與美國商務部等相關各方溝通，期望能圓滿解決問題。