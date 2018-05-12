中國送德國馬克思銅像 揭幕一週被縱火破壞

中國政府日前贈送德國一尊共產主義之父馬克思銅像，遭到當地民眾激烈抗議，揭幕不到一週就被放火。（美聯社）

2018-05-12 20:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府日前無視德國民眾反對，將一尊德國思想家馬克思（Karl Marx）的銅像，送往馬克思的出生地、西部城市特里爾（Trier）公開展示，慶祝馬克思200歲冥誕。但銅像揭幕不到一週，就遭不明人士縱火破壞。

德國之聲報導，特里爾市10日清晨，中國贈送的馬克思銅像遭到縱火，銅像旁的一面旗幟被點燃，消防人員到場後將火撲滅，但旗幟已被徹底燒毀，無法辨識旗幟上的字體，所幸事件沒有造成損失，當地警方也已展開調查。市府一名發言人則說，銅像揭幕時，很多人以和平和尊重的態度，表達了不同看法，但遺憾的是，有人試圖從事破壞活動，盼今後不再發生類似事件。

在五日的馬克思誕辰兩百週年當日，中共向德國贈送一尊加上底座高達五．五公尺的共產主義之父馬克思銅像，正式在公共場所豎立，引發民眾強烈抗議。「共產主義暴政受害者團體聯盟」主席東布羅夫斯基（Dieter Dombrowski）即批評，特里爾市決定接受中國贈禮，對因因共產政權而蒙受苦難者「既不敬且不人道」，「我們要大聲反對讚頌馬克思主義」。

德國筆會在活動前夕更呼籲，在中國諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞恢復自由前，不應為為這尊銅像舉行揭幕儀式。