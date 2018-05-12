吃飯還是吃奶？ 外國女網友流行「露乳美食自拍」

2018-05-12 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕許多人喜歡在餐廳拍下自己享用的美食，但近日網路流行女性在餐廳拍美食同時，公開露出自己的乳房和食物拍照。

《太陽報》11日報導，近日外國女網友間流行「露乳美食自拍」，在速食店、酒館、咖啡店等餐廳，公然露出自己的乳房和食物自拍。但此風潮似乎僅限於女性，很少看到有男性也跟著效仿。

有網友則表示，「好好吃東西，把胸罩穿好！」、「這些人為了紅會做出許多瘋狂事」、「女人有時候比男人更變態」，或稱「我不介意吃飯時來點養眼畫面」。