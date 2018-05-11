馬國新總理馬哈地證實 國王准予特赦安華

馬來西亞新總理馬哈地（Mahathir Mohamad）今天（11日）宣布，國王已經同意特赦前總理安華（Anwar Ibrahim）。（法新社）

2018-05-11 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞國會大選結果出爐，反對陣營「希望聯盟」在選戰中獲勝，新總理馬哈地（Mahathir Mohamad）今天（11日）宣布，國王已經同意特赦前總理安華（Anwar Ibrahim）。

綜合媒體報導，馬哈地今天中午召開記者會表示，「希望聯盟」領袖昨天（10日）到皇宮覲見國王蘇丹莫哈末五世，除了進行新總理的宣誓儀式以外，也向國王表達釋放安華的請求，國王立即應允。

馬哈地強調，已經在處理特赦的程序，之後安華可以全身投入政治。馬哈地說，「這不僅是特赦，還會在赦免後立即獲釋。」但馬哈地沒有明確指出安華何時可以出獄，安華原訂在6月8日出獄，目前仍在蕉賴康復中心休養。

前副總理安華為了拉下前總理納吉布（Najib Razak），願意與曾打壓他的現任總理馬哈地「大和解」，成為大馬獨立建國60年來，首度政黨輪替的關鍵推手。馬哈地在1998年任職總理期間，與副總理安華在金融風暴期間發生不合，將安華解除副總理職務，並以貪瀆與肛交等罪名將安華判刑入監。

據這次贏得大選的「希望聯盟」1月時達成的共識，馬哈地將尋求特赦現年70歲的安華，免除他出獄後褫奪公權的刑罰，替馬哈地在2年後交棒安華、繼任總理鋪路。馬哈地也曾說，一旦安華出獄，將會讓出總理給安華。