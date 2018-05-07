要搬了！ 耶路撒冷出現「美國大使館」路牌

美國駐以色列大使館將搬遷到耶路撒冷，儘管反對聲連連，大使館仍預計在下週揭幕，耶路撒冷也已掛上「美國大使館」（US Embassy）新路牌。（路透）

2018-05-07 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）去年承認耶路撒冷為以色列首都，並宣布將把美國駐以色列大使館搬遷到當地，儘管反對聲連連，大使館仍預計在下週揭幕，耶路撒冷也已掛上「美國大使館」（U.S. Embassy）新路牌。

《路透》報導，美國駐以色列大使館，將於5月14日從特拉維夫（Tel Aviv）遷移到耶路撒冷，大使館所在地點為美國駐耶路撒冷領事館。新路牌則已率先上崗，用英國、希伯來語和阿拉伯語標明「美國大使館」。

耶路撒冷市長巴爾卡特（Nir Barkat）在推特表示，「這不是一個夢，這是現實」，對於「美國大使館」新路牌今日被安裝在道路旁，他感到很自豪又感動。

以色列在1967年第三次中東戰爭中，佔領東耶路撒冷並列入領土範圍內，此舉在國際上尚未得到承認。

去年12月，川普打破數十年來的美國政策，承認耶路撒冷為以色列首都，全球批評聲浪不斷，阿拉伯世界尤其不滿，特別是把東耶路撒冷視為未來建國後首都的巴勒斯坦。

在以色列，路牌不時會成為政治破壞行為的受害者，以色列警方發言人表示，他們並未守衛大使館路牌，但已提升使館的安全措施，包括新設監視器，使館周遭的所有活動都受到密切關注。