中國施壓航空業 全球各大公司齊挺台灣是國家！

中國近來要求國外航空業者不得將台灣列為國家，但至少有美國航空、聯合航空、澳洲航空、新加坡航空、馬來西亞國際航空、阿聯酋航空、加拿大航空、法國航空等企業把台灣列為國家。圖為美國航空客機。（彭博）

2018-05-06 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來要求美國航空、聯合航空、澳洲航空等企業，在官網中不得把台灣標註為國家，但屢遭打臉拒絕。事實上，外媒已經整理各家航空公司網站上對於台灣的分類，至少有美航、聯航、澳航、新加坡航空、馬來西亞國際航空、阿聯酋航空、加拿大航空、法國航空等企業把台灣列為國家。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，台灣是一個民主自治的國家，但中國不同意，他們依照「一個中國」的政策，宣稱台灣是中國的一個省份，並在全球各處不斷出手打壓。為了防止國際承認台灣是國家，北京政府甚至要與求與台灣有外交關係的國家與其斷交。

如今中共把目光瞄準到外國航空公司，中國民用航空局於4月25日要求多家國際航空公司，在官網上改變對台灣的定位與描述。美國國務院對此表達強烈關切，一名官員更回嗆「我們反對北京政府指導美國公司（航空公司）如何改變他們的網站，以便消費者使用，就像中國公司的網站在美國是完全自由運營的，不會有政治干涉。」

美國國務院也強調，「將考慮採取適當的行動，以回應中國的不公平行為。」不過，這已經不是中國首次對外國企業施壓，先前就曾發生過萬豪酒店和服飾商Zara被迫自我審查，改變網站中對於台灣主權的標示。

然而，許多國際航空挺住了，美國航空在收到中國通知後，仍然視台灣為「主權國家（sovereign country）」，聯合航空也把台灣列為「國家」，澳洲航空雖然透露會做更改，但目前仍把台灣放在國家一欄。

新加坡航空飛往台北的班機，只會列出「台灣」，而不會在前面或後面加上中國等贅字。馬來西亞國際航空也承認台灣是個國家，在馬航官網設定的國家名稱是中華民國。阿聯酋航空則在目的地一欄中，把台灣列為國家。

至於加拿大航空，是將桃園機場標示出台灣的縮寫「TW」，法國航空更猛，官網上列出的第一個國家就是台灣。事實上，法國總統馬克宏近日與澳洲總理會晤時，就曾放話亞太地區沒有任何霸權存在是非常重要的。

另外，比較特別的是馬來西亞的亞洲航空並未在目的地城市以外列出國家或地區，香港國泰航空則稱台灣是一個「國家／地區」，這顯然擺脫了中國追殺的棘手的局面。