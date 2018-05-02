《厲害了我的國》吹捧一帶一路建設非洲慘遭打臉

《厲害了，我的國》吹捧一帶一路替非洲帶來繁榮，不過底下觀眾都在滑手機。（美聯社）

2018-05-02 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕吹捧中國領導人習近平政績以及歌頌中國影響力的紀錄片《厲害了，我的國》，其中一幕提到「一帶一路」時，鏡頭帶到華堅集團在衣索比亞的工廠，稱華堅替當地帶來了繁榮，但遭到當地工人打臉，他們的工作沒有任何安全設備，薪水也遭壓低僅夠餬口。

據《美聯社》報導，中國愛國紀錄片《厲害了，我的國》，在講到「一帶一路」篇章時，介紹一家中國女鞋製造商華堅集團，董事長張華榮帶著4000名衣索比亞員工高唱解放軍軍歌《團結就是力量》，這名董事長自稱如同是他們的父親，與員工一一握手笑說：「他們喜歡我，我也喜歡他們。」營造出和諧的一面。

不過，這宣傳慘遭當地員工打臉，有員工向《美聯社》控訴，他們的工作沒有安全設備，工資也僅能勉強餬口，一名21歲的衣索比亞女員工指出，她的月薪僅1400比爾（衣索比亞幣，約合新台幣1500元），據統計衣索比亞的每月基本生活費大約3000比爾，約新台幣3200元。

其他員工也紛紛爆料，低薪讓他們無力負擔開銷、每天被迫工作12小時、參加軍事式的體能訓練、不允許他們組建工會、成天遭到中國幹部口頭霸凌，員工透露「如果有人反應工作環境問題，就會被立即解僱。」、「有些化學物質會傷害我們的眼睛和鼻子，機器也有切斷手指的風險，但都沒有任何安全防護措施」、「如果你拒絕沒有防護裝備的工作，那麼你會被告知捲舖蓋走人。」

對面諸多虐待員工的指控，華堅集團拒絕回應；《美聯社》指出，很少有人對華堅投資一個沒有法定最低工資的國家抱有什麼幻想，而在非洲的爭議也不意外，華堅在勞權與人權爭議上早就前科累累。

《厲害了，我的國》的導演衛鐵受訪時指出，他並不知道華堅有什麼爭議，《美聯社》說考量華堅負面新聞在中國境內都被封殺的情況，這情形並不意外，不過衛鐵說，因為華堅把「將中國的繁榮經驗介紹給非洲」才納入電影之中，導演中說他更喜歡把焦點放在好的宣傳「吸收精華，拋棄糟粕。」

《厲害了，我的國》在中國內外的評價兩極，中國電影網站豆瓣上禁止網友評論、評分，媒體評分8.5分，但在外國影評網站《網路電影資料庫》（IMDb）則獲得史無前例的1.0分評分（滿分10分）。