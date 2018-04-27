友台派中情局長龐皮歐 確定出任美國務卿

美國參議院今天通過中央情報局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）在共和黨議員的支持下，順利通過國務卿的任命案。（歐新社資料照）

2018-04-27 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕在共和黨議員的支持下，美國參議院今天通過中央情報局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）擔任國務卿的任命案，隨後即宣誓就職，白宮也立即公布龐皮歐先前與北韓領導人金正恩會晤的一系列合照。龐皮歐上任後面臨一系列外交挑戰，他將在本週末參加比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）外長會議，並處理北韓和中東問題。

綜合媒體報導，美國參議院外交委員會今天以57票贊成、42票反對，通過龐皮歐的國務卿任命案。美國國務院表示，新任國務卿龐皮歐參加完北約外長會議後，將出訪沙烏地阿拉伯、約旦和以色列等國家。

民主黨批評，龐皮歐太過於強硬，並擔心他過去有關同性戀和伊斯蘭教的負面言論，以及鷹派立場、種族及性別歧視的爭議，恐不適合美國首席外交官重任。

現年54歲的龐皮歐畢業於西點軍校、哈佛法學院，立場屬鷹派的他主張反墮胎，並認為應將中情局前僱員史諾登（Edward Snowden）處死。

我外交部北美司長陳立國曾表示，龐皮歐擔任眾議員期間，「對我非常友好」，例如在蔡總統勝選時，發布新聞聲明，同時推文祝賀，也曾在眾議院院會投票時，支持我方以觀察員身分參與國際刑警組織（INTERPOL）與國際民航組織（ICAO）等相關友我法案。