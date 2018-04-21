臉書規避歐盟新個資規範 15億用戶資料將搬回美國

2018-04-21 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕「資料保護規範」（General Data Protection Regulation，GDPR）5月將在歐盟國家施行，這次變動號稱是歷來最嚴格的個資保護法，違反規定的企業最高可罰全球營業額的4％。據外媒報導，臉書趕在5月25日歐盟新法生效之前，將美國、加拿大、歐洲地區之外的15億用戶資料從愛爾蘭移至美國，避免受到GDPR管轄，預估有超過70％用戶受影響。

臉書在國際上有兩個總部，一個位於美國，另一個位在愛爾蘭。美國和加拿大地區以外的臉書用戶資料，原本受到愛爾蘭國際總部的管轄，臉書在17日向路透社證實，下月起，臉書將搬移這些用戶資料至美國總部，以避免受到歐盟「資料保護規範」的影響，只留下歐洲用戶個資受GDPR管轄。

移出15億用戶資料為臉書免去了巨大的潛在責任，因為GDPR允許罰款高達企業全球年營業額的4％，對臉書而言，相當於數十億美元。臉書創辦人、CEO札克柏格（Mark Zuckerberg）接受路透社訪問時表示，他的公司將在「精神上」符合歐盟規範，但並沒有承諾將其作為全球臉書業務標準。

倫敦大學學院（UCL）科技政策研究員韋爾（Michael Veale）表示，移出使用者資料意味著臉書將受到較寬鬆的美國隱私權規範。根據歐盟法律，瀏覽歷史紀錄會被視為個人數據，在美國則不受保障。臉書因此採取將非洲、亞洲、澳洲與拉丁美洲的用戶資料移至美國的策略，以規避歐盟新法。這將影響到15億用戶的權利，也減少了對隱私權的保障。