瑞典電音天王艾維奇AVICII驚傳逝世 得年28歲

瑞典電音天王艾維奇傳出死訊，令各界震驚。（美聯社資料照）

2018-04-21 04:33

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典電音天王艾維奇（AVICII，原名Tim Bergling），今天傳出逝世消息，得年僅28歲。

艾維奇的死訊是透過代表人發布，聲明僅宣布艾維奇已過世，並呼籲大家尊重艾維奇家人的隱私，但聲明中並未說明艾維奇的死因。

艾維奇1989年出生於瑞典斯德哥爾摩，在18歲時，就成為全球最大夜店的駐場DJ，2010年發表了第一首單曲《Seek Bromance》，就立刻攻進了歐洲熱門歌曲排行。

2011年他製作出成名曲《Levels》竄紅，當時他全球百大DJ排名僅39名，到2012年就躍升到第6名。

艾維奇勇於嘗試不同的曲風，進而創作具有個人風格的歌曲，其中最知名的歌曲《Wake me up》，就融合了鄉村藍調及電音元素，這首歌也榮登多國的冠軍。

艾維奇曾於2012年4月來台北巡迴演出，開場演出就已經嗨翻全場樂迷，國內知手歌手王力宏，也曾在2014年與艾維奇合作單曲《忘我》%%https://www.youtube.com/watch?v=MzhEaoGjfTc&list=PLj6NQzHFCvkG1do8s92T7tkRR9Vl-04Wz&index=24%%，全曲是國語歌詞演唱，受到各國媒體注目。

艾維奇走紅後忙於宣傳及表演，又因吸菸酗酒導致健康出問題，在推出《忘我》之後即停止巡演及宣傳，但仍持創作，但在2016年卻突然宣布暫時退出樂壇，沒想到在2018年4月20就傳出艾維奇已經逝世的消息，得年僅28歲。