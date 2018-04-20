「亞斯伯格症」以他命名 卻曾參與納粹「優生滅絕」計劃

2018-04-20 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕一般人常稱呼自閉症者患有「亞斯伯格症」，此稱呼源自奧地利醫生亞斯伯格（Hans Asperger）。有研究指出，亞斯伯格曾是納粹德國支持者，曾參與將衛生、健康「不合格」者安樂死的計畫。

《衛報》19日報導，維也納醫科大學（Vienna’s Medical University）醫療史學者切赫（Herwig Czech）研究指出，被認為是研究自閉症和兒童精神病學先驅的亞斯伯格，在納粹德國時期，將許多標記為「不值得生存」的兒童，轉介到「Am Spiegelgrund」診所安樂死。

「Am Spiegelgrund」為納粹德國基於「種族優生政策」，設立用於執行安樂死「無可救藥病人」的「T-4行動」診所，1940年至1945年間，多達800名患病和殘疾兒童在該診所被殺害。

切赫指出，亞斯伯格曾將1患有腦炎的3歲女童赫塔（Herta Schreiber）轉介至「Am Spiegelgrund」，理由是赫塔「對她的母親來說一定是個負擔」，赫塔的大腦標本於90年代在該診所地下室發現，於2002年埋葬。

切赫另稱，目前沒有證據證明，亞斯伯格曾針對自閉患者將其轉介安樂死。阿斯伯格則在納粹政權崩潰後，繼續行醫超過30年。

切赫的研究歷時8年，19日發表於《分子自閉症期刊》（Molecular Autism）。