環時總編力挺中興卻拿iPhone 中國網友砲轟：雙面人

《環球時報》總編輯胡錫進在微博PO文力挺中興。（圖擷取自微博）

2018-04-19 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國第二大電信供應商中興通訊（ZTE）因違反制裁條款，美國商務部限制所有美國公司7年內不得向中興公司出售關鍵技術及零組件。中國官媒《環球時報》總編輯在微博上力挺中興，但他卻被抓包用蘋果手機PO文，被中國網友砲轟。

《環球時報》總編輯胡錫進陸續在微博PO文力挺中興，他表示，中興或許有錯，但美國對中興下手，無疑是想攻擊中國5G的發展，「中國社會一定要支持中興，力挺華為。中興自己也應越挫越勇、奮發圖強，決不能倒下。向中興的8萬員工致敬。今晚老胡和《環球時報》全體員工都是中興人！」

有眼尖的網友發現，胡錫進雖然口口聲聲力挺中興，但文章卻是用蘋果的iPhone 7 Plus發出，中國網友群起砲轟，「用蘋果手機，力挺華為，做中興人」、「所以這就是愛國賊」、「這不就是典型的雙面人嗎」、「嘴上愛國，身體還是很誠實」、「中興有錯你還義憤填膺，中國怎麼對待別人的？谷歌為什麼退出了？臉書、推特為什麼不能進來？」、「你用著蘋果手機還有臉說這個」、「能不能先把你的iPhone7小尾巴藏起來，要裝也裝得像點」。

也有中國網友給胡錫進建議，「老胡，不要再意淫所謂我們5G的優勢了，核心部件掌握在人家手上，我們有何優勢可言？與其陶醉在《厲害了，我的國》的自我麻痺中，還不如深刻反思一下我們如何能真正營造一個有利創新的文化和制度。」