全民皆諜時代來臨？中國啟動「網路舉報平台」

中國國家主席習近平大權在握，在國內外維穩的力度持續增強。（美聯社）

2018-04-17 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家安全部宣布，根據《中華人民共和國反間諜法》等多項法規，從週日（15日）起開放網路舉報受理平台網站，未來人人都可以上網舉報任何有危害國家安全行為、間諜行為嫌疑的民眾，被外媒視為是「全民皆諜」時代的開端。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國國安部發布相關聲明指出，任何組織或個人均可登錄該網站，將其所發現危害國家安全的犯罪行為、間諜行為及其餘危害國家安全的行為進行舉報，同時也可透過撥打相關受理電話進行舉報。

國家安全部進一步強調，將對舉報單位或個人身分予以保密，舉報屬實並對維護國家安全做出積極貢獻者，國安部將予以獎勵；若故意捏造、謊報情形或誣告他人，而致影響國安部工作甚或造成不良社會影響者，將依法追究責任。

對此，旅美中國學者謝選駿表示，就連抓老鼠都要專業人員，更何況是要辨別間諜？強調「讓普通老百姓舉報間諜，勢必造成假案與冤案，而這也正是習近平想製造的結果」。他說，中國當局此舉目的不是在舉報間諜，而是在社會上製造恐怖，讓國內民眾與外部世界進一步隔絕，並徹底控制社會。

謝選駿指出，鼓勵公民舉報某個犯罪份子的做法很多國家都有，但中國當局的不同之處，就在於並未設有限制，他說，如此一來，舉報犯罪份子的良善機制反而變成鼓勵老百姓互相懷疑、互相監督、互相舉報、互相仇恨，「與文化大革命的做法非常類似」。