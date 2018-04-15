新娘募集中！ 日本偏鄉為衝人口推出相親「男曆」

日本偏鄉長野縣小谷村推出以當地年輕適婚男性為主題的月曆「小谷男曆」，盼能締造良緣與增加該村人口。 右為該月曆4月先生小林慶士。（圖擷取自臉書OTARI-nk）

2018-04-15 20:53

〔編譯張沛元／綜合報導〕為解決當地年輕人口大量外移問題，日本長野縣小谷村決定靠男色出擊，推出以介紹定居當地的單身男性為主題的月曆，盼能藉此締造良緣，增產報村。

這本名喚「小谷男曆」的月曆從2018年4月到2019年3月，每個月介紹1名20多歲到30多歲的小谷村單身男村民（含職業與興趣），並附上當地美麗的四季風光，以及大讚小谷村優點的小短文，像是小谷村的米比盛產越光米的新潟縣魚沼的米還要好吃。

「小谷男曆」的4月先生、26歲、任職小谷村村辦公室觀光振興課的小林慶士說，小谷村附近有好幾個滑雪度假勝地，希望年輕女性能造訪該村。

冬季雪量驚人的小谷村位於長野縣西北部，人口自1980年起大幅衰減，目前僅約3千人，其中2、30歲人口男性275人、女性218人（2017年3月資料），而女性又比男性更可能搬離該村。估計小谷村到了2040年將只剩下1600人。

前外務省官員、現為小谷村長政策顧問的野崎由紀子說，小谷村以豐富自然風光聞名，但當地官員過去卻不擅長推銷該村優勢，跟其他鄉村鎮打一樣宣傳策略根本沒用。「小谷男曆」販售點包括當地公路休息站與該村旅館，一本1500日圓（約台幣410元）。