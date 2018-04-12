400家在美國上市的中國企業 竟有80％是空殼公司

2018-04-12 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前剛上映的一部美國紀錄片《中國喧囂》（The China Hustle），揭露了一場中國企業在美國上市的商業大騙局。數據指出2006至2012年間，在美國上市的中國企業共有400家，一旦上市，公司股票通常能升值百倍，然而這些上市中資裡竟然有80%都是空殼公司，透過「借殼上市」在美國金融市場裡大撈一筆。該影片指出很多美國人用養老金購買這些上市中資的股票，損失估計高達數億美元。

由美國資深紀錄片導演羅斯坦（Jed Rothstein）所拍的《中國喧囂》，講述中國企業家如何透過金融手法躋身美國上市公司、藉由欺騙投資者來獲利的故事。影片主角大衛（Dan David）原是一位活躍的華爾街空頭交易者，他聽聞許多在美上市的中國公司其實都是透過詐騙獲利，帳目也全都是假的，他抱著一絲懷疑的態度遠赴中國，對隨機選中的30家在美國上市的企業展開深度調查，沒想到結果卻令他感到怵目驚心。

大衛發現眾多在美國的中國企業都是空殼公司，這些中國企業家透過「反向併購」獲得上市機會。他們假裝被瀕臨破產的上市美國本土企業併購，但實際上是在投資銀行的協助下得到該本土企業的絕對控股權，再進行反向併購，利用此操作手法，原本非上市的中資公司避過審查和監管，搖身一變直接在美國成為上市公司。

據大衛了解，從2006到2012年間，共有400家中國企業在美國融資上市，但其中80%都屬於「反併購」上市，總市值達到500億美元！上市之後的股票通常能夠成百倍增長。

這種作法又被稱為「借殼上市」，因為許多的中資企業根本是空殼公司，沒有實際的運作，只為上市欺騙投資者的金錢。該紀錄片揭穿了一家中資企業號稱年營業額1億美元，然而美國投資者實際抵達工廠時卻驚見該廠房滿是垃圾，機器也全是損壞的。

該紀錄片繼續追查，更發現這類詐騙行為因為「跨國」之便，這些企業家不論在美國還是中國都沒有受到法律約束。據《大紀元》報導，導演羅斯坦指出，很多投資人都不知道自己遭到欺騙而損失了大筆的金錢，甚至有許多人是用養老金來買股票，估計損失高達數億美元。

羅斯坦希望透過這部電影揭穿真相，得到金錢和道德上的正義，他表示「我們不是說我們不希望美國人向中國投資，或者中國人來美國投資。而是我們應該追究造假公司的責任。投資者的權益應該受到更好的保護。」