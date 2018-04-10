稱中國愛好和平 習近平：絕不威脅世界體系

中國國家主席習近平向各國領袖保證，無論中國發展到什麼程度，都不會威脅、顛覆現行世界體系。（圖擷自YouTube）

2018-04-10 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕博鰲論壇今天開幕，中國國家主席習近平上午致詞時向各國領袖保證，無論中國發展到什麼程度，都不會威脅、顛覆現行世界體系，中國也不會謀求建立勢力範圍，他聲稱「中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」。

習近平表示，經濟發展是不可逆的時代潮流，基於這樣的判斷，中國堅持對外開放的策略，「中國開放的大門不會關閉，而且只會越開越大！」他強調，過去40年中國經濟發展在開放條件下取得成功，未來也需要更多開放，以實際行動推動經濟全球化，造福世界各國人民，透過擴大開放，拓寬對外金融市場合作領域。

針對吸引外資進入中國，習近平表示，中國鼓勵競爭、反對壟斷，今年中國將重新組建國家知識產權局，把法律作用充分發揮，將與國外正常合作，保護外資合法性。另外他也表示中國將降低汽車進口關稅等，並放寬外資對中國高技術產品的出口管制。

至於一帶一路，習近平強調，現已有80個國家簽署，「中國不打地緣博弈的小算盤、不打封閉排他的小圈子、不做凌駕於人的強買強賣」，雖然各國合作有摩擦很正常，但秉持共享原則，順應經濟全球化的廣泛國際合作平台，才能造福全球。

習近平在致詞前，今天也先與前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長會面，習近平表示，中國改革開放的路上，也有台胞、台企的功勞，接下來兩岸的前景一定很光明。