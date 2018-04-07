一瓶營養劑注射多名新生兒 韓4嬰連續死亡原因曝光！

南韓梨花大學附醫新生兒加護病房的醫護人員，將僅能供一人「單次使用」的營養劑，注射給多名新生兒，導致4名新生兒感染檸檬酸桿菌敗血症致死。示意圖。（路透資料照）

2018-04-07 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月16日，南韓梨花女子大學附設的木洞醫院發生4名新生兒在2小時之內死亡的案件。最新調查結果指出，該院醫護人員涉嫌在多名新生兒身上，注射僅能供一人「單次使用」的營養劑，導致這4名新生兒因藥物感染致死。

據《韓聯社》報導，南韓警方和疾病衛生管理局指出，該院新生兒加護病房的醫護人員，涉嫌將應只能單次使用的「SMOFlipid」脂肪乳劑，注射給多名新生兒；護理師在配劑過程讓藥物受到弗氏檸檬酸桿菌（Citrobacter freundii）污染，再將具有毒素、受汙染的藥物注射進新生兒體內，導致4名的新生兒感染檸檬酸桿菌敗血症而死。

當地警方依業務過失致死罪，逮捕將該院新生兒加護病房的4名醫師與3名護理師，將於10日移送檢方。南韓疾病衛生管理局指出，若該院醫護人員遵守一瓶脂肪乳劑只給1人注射的規定，就不會導致4名新生兒在同一天連續死亡。

離譜的是，木洞醫院自1993年建院以來，竟維持將1瓶脂肪乳劑分給多名新生兒使用的「傳統」至今，據了解，當時脂肪乳劑的健保申報上限為每週1人2瓶，但每位新生兒幾乎天天都需要注射，時任醫院主任的朴姓醫師為節省預算，強迫該院護理師將1瓶藥物分給多名新生兒使用。

南韓健保局在1994年提高上限數量，梨花大學木洞醫院卻仍維持上述做法，2010年該院更為獲得國際醫療衛生機構認證，向健保局謊報藥劑用量，宣稱「每位患者1人1瓶的藥物」，院內護理師卻仍是將一瓶脂肪乳劑注射給多名新生兒。