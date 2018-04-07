孫安佐律師記者會突然延期 內情曝光！

藝人狄鶯與孫鵬18歲的兒子孫安佐在美被捕，狄、孫聘請的王牌雙律師凱勒、科提克突然宣布記者會延期，其中另有內情。（美聯社）

2018-04-07 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕藝人狄鶯與孫鵬18歲的兒子孫安佐，在美國放話要掃射校園被捕，狄、孫心急如焚赴美救子，聘請的王牌雙律師凱勒、麥可科提克，原本要在台灣時間今（7日）凌晨3時30分舉行記者會，卻突然宣布延期，讓人摸不著頭緒，原來記者會延期另有內情！

據《蘋果日報》報導，律師凱勒辦公室職員透露，凱勒必須要到法院開會，因此取消記者會，由於週六、週日是辦公室休息時間，因此最快下週一才能召開記者會。不過目前尚未決定記者會舉行的日期和時間。凱勒辦公室職員指出，他並不了解凱勒赴法院開會是否和孫安佐案有關。

台媒美國特派員倪嘉徽在臉書指出，她前往拜訪負責此案的警長奇伍德時，奇伍德表示孫安佐在網路搜索的資訊，許多都是中文的，因此警方扣押並交給國土安全部的3C產品等物證，尚不知道要多久才能判讀。

奇伍德還說，由於國土安全部處理的案件很多，所以孫安佐案未必會優先辦理，而孫安佐目前只被起訴一條罪，但他認為檢察官經過調查之後，也許會再加上非法擁槍的罪名，因此他覺得辯方律師若採取認罪協商是最快的方式。（更新時間：09:14）