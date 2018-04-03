賴清德自稱台獨工作者 新華社撰文批言語放浪

行政院長賴清德日前再度表明是「台獨工作者」，《新華社》今天撰文三問賴清德，並批他言語放浪、不收斂。（資料照）

2018-04-03 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德日前再度表明是「台獨工作者」，卻惹來中國官媒「森七七」，甚至建議官方對賴發布通緝令，中國官媒《新華社》今天撰文三問賴清德，並批他言語放浪、不收斂。

《新華社》文中指出，賴清德近來言語放浪，被國台辦多次點明卻不收斂，稱他「身為行政主管，不以振興經濟、解民艱困為志業，卻一再以囂張言論挑釁中國，升高兩岸對立，如此角色錯亂所為何來？」

文章指出，賴清德自稱「台獨工作者」，「那麼請問這份工作是誰佈置（安排）的？」九二共識、保持兩岸關係和平發展是民意主流，賴清德卻對民意充耳不聞，其中國政策毫無建樹，讓人懷疑「賴清德坐擁台灣人民給的高官厚祿，卻心心唸唸只顧鋪墊個人政治前程，難道不是徹頭徹尾的極端利己主義者？」

其次，賴清德稱「台灣是主權獨立國家」，但出處何在？國際上又有幾人承認？「一個中國原則都是國際社會普遍共識，所謂『台灣主權獨立』純屬無稽之談，也從來沒有被國際社會接受過」。

文章批評，自詡「愛台灣」的賴清德，就任至今為民眾做過些什麼？文章痛批，台獨終歸是死路一條，挑釁一中紅線必然損害民生福祉、危害台海和平，譁眾取寵、執迷不悟必將受到人民的譴責和歷史的懲罰。