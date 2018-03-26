簽署總統連任修憲案 文在寅：我不會從中獲得任何東西

正在阿拉伯聯合大公國訪問的文在寅透過電子郵件簽署修憲草案，並發表立場文件表示「我不會從中獲得任何東西」。（歐新社）

2018-03-26 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國務會議今（26）日通過總統任期修憲草案，並交由正在阿拉伯聯合大公國訪問的總統文在寅透過電子郵件簽署，正式提交國會審議，他也成為38年來再次提出修憲的總統。文在寅強調，「我不會從憲改中獲得任何東西」，修憲目的並非利己，也未為他本人帶來任何政治利益。

綜合媒體報導，這是南韓自1980年以後，時隔38年再次由總統親自提交修憲草案，在文在寅之前已有朴正熙及全斗煥曾提出修憲草案。

這項草案的內容將南韓總統任期從原本的「5年、不得連任」，改為「4年、得連選連任一次」，並新增首都條及加強地方自治，而總統在行使特赦權時，也須經由赦免委員會審查等。據《韓聯社》指出，新修憲案將權力分散至國務總理和國會，將限縮總統在重大事務上的許可權，不過文在寅並非該條款的適用對象。

根據南韓修憲程序，國會必須在修憲草案公布日起60天內進行表決，需獲得國會三分之二的議員投票贊成，若表決通過，需在30天內交付全民公投，並需有過半享有國會議員選舉權的公民參與投票，且贊成票數也須過半，修憲草案才始得通過。南韓將於6月13日地方選舉時，一併舉行全國公投。

文在寅今日也藉由青瓦台發言人金宜謙宣讀立場文件，表示自己曾公開承諾要就修憲案進行公投，為了兌現此承諾他今日行使了憲法賦予總統的修憲提案權。文在寅並強調「我不會從憲改中獲得任何東西」，修憲目的並非利己，也未為他本人帶來任何政治利益，這項憲法修正案將可讓總統和地方首長的任期保持同步，期盼南韓國會及人民能積極配合此次的修憲。