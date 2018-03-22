女子活蜂毒液針灸 突過敏致併發症一命嗚呼

2018-03-22 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名女子2年前接受「蜂療」，透過蜜蜂螫針所釋放出的毒液，達到放鬆肌肉的目的，但這名女子在最後一次進行蜜蜂針灸時，因為嚴重過敏而喪命。

綜合外媒報導，據西班牙醫學期刊《變態性反應和臨床免疫學研究雜誌》（Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology）所發表的該項報告顯示，這名55歲的女子沒有任何心臟、哮喘疾病，也沒有因為遭昆蟲叮咬而引起的不良反應。

因此該女子2年前決定接受4週一次的「蜜蜂針灸」療程，但在最後一次針灸師進行活蜂療程時，突然出現呼吸困難症狀並暈厥，緊急送醫急救，卻因併發症導致多重器官衰竭。

當時醫護人員曾為她注射腎上腺素和抗組織胺藥等制止過敏反應，但仍不幸於數週後喪命。

期刊聯合作者指稱，這是第一起未曾有任何過敏史的西班牙患者因為「蜂療」喪命的案例。

撰寫報告的醫生表示，有關個案反映活蜂針灸的風險可能比它的好處還要大，認為該種治療方法並不安全，亦不建議人們採用。

根據美國蜂療協會報告指出，「蜂療法」是一種替代藥物的療程，主要透過蜂蜜、花粉、蜂王漿、蜜蜂毒液和蜂蠟來治療疼痛與關節炎的各種問題。這種「天然療程」在中國蔚為風行，但西方認為這是「庸醫」才會採用的辦法。