愛妻心切！中醫師先生針灸 替愛妻減輕分娩痛

2018-01-02 13:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕不忍心愛妻生產痛，台北榮總玉里分院的中醫師顏慶仁昨天陪太太生產第2胎，看到她因為自然產腹部疼痛，靈機一動想起醫書有記載，立刻取針替太太針灸，昨天傍晚誕生健康的女娃娃！

顏慶仁妻子也是護理師，她說，「有針灸真的比較不痛」。她說，第1胎先生不在身邊陪產，這次先生在旁陪伴還替她針灸，她感覺「跟第一胎比，疼痛的範圍縮小、而且腰也不那麼酸了」，覺得很有效！

顏太太昨天傍晚5點05分生下第2胎女寶寶，體重2780公克，母子均安，一旁陪產的中醫師先生顏慶仁也相當開心！協助接生的護士還說「第一次看到產婦針灸止痛」。

顏太太說，因為自己是護理師，學校老師很強調產婦最好是自然生產，所以自己不僅自然產、也不打針做無痛分娩。她說，生產過程一開始很痛，先生拿出針灸幫她止痛，她很清醒地知道，身上共扎9根針，包括頭頂1針、以及虎口、腳的穴道。她說，雖然痛還是會痛，但感覺上痛的範圍比較小，腰也沒有生第1胎那麼酸。

顏慶仁醫師說，昨天傍晚他原本只是在病房內陪產，但看到太太生產肚子很痛，他突然想到文獻有記載，針灸可以促進生產，因此立刻跑到樓下中醫部取針，經過婦產科主治醫師同意後，同時替太太針灸。

他解說，針灸的穴位都是過去傳統中醫禁止在孕婦針上針刺的部位，因為這會讓子宮收縮。而這次因為要臨盆了，所以應用這些穴位，加強她子宮收縮的力道。穴位包括三陰交、太衝、足三里、合谷，增加子宮收縮強度；另也針刺頭頂的百會穴，讓精神體力上升，也讓產婦產程順利完成，總共9根針、9個穴位，也印證文獻記載的功效。

相關影音