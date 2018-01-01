全身性過敏 腎上腺素注射器可保命

2018-01-01

圖‧文／吳書睿

◎案例1：一名15歲少年運動後出現嘴唇腫、喉頭緊、呼吸困難、頭暈、全身蕁麻疹，被友人緊急送到急診室時，血壓偏低呈現休克狀態，被診斷是全身過敏性反應，所幸經過緊急處置後，血壓和意識改善，保住一命。經過討論，男孩的家長帶了筆形腎上腺素注射器回家，以備不時之需。

◎案例2：一歲男童剛吃完晚餐，因為哭鬧不安，眼瞼、嘴唇水腫，被父母帶來急診，經診斷為血管性水腫後，給予藥物治療，數十分鐘後出現了蕁麻疹，但血管性水腫已經早一步控制，並未發展成休克。

全身過敏性反應（anaphylaxis）常伴隨蕁麻疹、血管性水腫，甚至合併休克。

蕁麻疹表現為全身遍布的癢疹，血管性水腫則可能出現嘴唇腫、眼瞼腫、喉頭緊，甚至呼吸困難，當影響到血壓的時候，就可能昏迷而致命。

全身過敏性反應的患者中，常見原因包含：蚊蟲叮咬、食物、藥物、自體免疫疾病、物理性的刺激、遺傳疾病等，但仍有4成找不到明確的原因。

全身過敏性反應的治療以腎上腺素，搭配抗組織胺、類固醇等藥物為主。出現休克的嚴重患者，需要急性處置，可能包含大量點滴、升壓劑、吸入性氣管擴張劑，甚至氣管插管等。

全身過敏性反應不分年齡都可能發生，若是幼童出現類似症狀，爸媽千萬別輕忽，一定要趕快就醫，並在醫師協助下釐清可能引發的原因，以避免再次發作。

另外，建議曾經嚴重發作患者，隨身攜帶筆形的腎上腺素注射器，發作時可自行或由旁人協助注射，並且在身上攜帶卡片註記或手機註記自身狀況，以利醫療人員早一步處理。

（作者為高雄榮民總醫院一般兒科及兒童過敏免疫風濕科醫師）