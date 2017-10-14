過敏鼻塞 鼻噴劑使用不當越用越塞

2017-10-14

記者黃文瑜／台南報導

最近中南部又進入空汙高峰期，甚至出現細懸浮微粒PM2.5濃度超標，導致過敏性鼻炎患者增加。有些人會到藥局自行購買鼻噴劑使用，但醫師提醒，使用噴劑要照醫師指示使用，並且一天最多使用2至3次，不要連續使用超過10天，使用不當反而會造成藥物性鼻炎。

1天用2-3次 勿連用逾10天

奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師劉宗瑋指出，「鼻噴劑」有兩類，分別為類固醇鼻噴劑及鼻黏膜血管收縮劑，民眾常因害怕類固醇的副作用而會自行購買「鼻黏膜血管收縮劑」消除鼻塞，卻忽略了需要遵照醫師指示使用。

特別是高血壓或心律不整病人應避免使用「鼻黏膜血管收縮劑」，若不當使用會導致鼻腔黏膜的血管失去彈性變腫脹，使得藥物療效越來越差，鼻腔通暢時間越來越短，鼻塞症狀越來越嚴重，對藥物的依賴也越來越明顯，病人常自行增加噴藥次數，發生惡性循環，形成藥物性鼻炎。

至於類固醇鼻噴劑則因類固醇含量極少，藥物僅作用在鼻黏膜，幾乎不會進入血液循環，安全性高，兩歲以上的兒童就可以使用，不會造成口服類固醇的月亮臉、水牛肩這類副作用，但也還是要醫師處方使用，不要自行購買。

劉宗瑋提醒，若已有些微過敏症狀但又不想使用藥物者，要盡量遠離過敏原，就可舒緩症狀，否則就要就醫靠藥物治療。

若已嚴重影響生活，例如睡覺時發生呼吸中止，則可與醫師討論「鼻雷射」治療法。

雖然一般口罩無法完全防止細懸浮微粒PM2.5，但建議外出還是戴口罩，家中也可準備空氣清淨機，減少暴露在過敏原下。