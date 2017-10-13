醫藥》過敏狂用鼻噴劑 鼻塞更嚴重

2017-10-13 23:56

〔記者黃文瑜／台南報導〕中南部又進入了空汙的高峰期，有民眾過敏鼻塞，到藥局購買鼻噴劑，竟然因過度使用，一周噴完2瓶，鼻塞更嚴重，還造成藥物性鼻炎。

醫師提醒，使用噴劑要照醫師指示，並且一天最多使用2至3次，不要連續使用超過10天。

奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師劉宗瑋指出，「鼻噴劑」有兩類，分別為類固醇鼻噴劑及含鼻黏膜血管收縮劑的鼻噴劑。類固醇鼻噴劑效果好，且類固醇含量極少，藥物僅作用在鼻黏膜，幾乎不會進入血液循環，不會造成口服類固醇的月亮臉、水牛肩這類副作用。

劉宗瑋提醒，坊間販賣的「鼻黏膜血管收縮劑」消除鼻塞，效果雖很好，但需遵照醫師指示以免產生藥物性鼻炎，有高血壓或心律不整病人，尤應避免使用含血管收縮劑類型之鼻噴劑，若不當使用會造成反彈反應，導致鼻腔黏膜血管失去彈性變腫脹，使得藥物療效越來越差，鼻腔通暢時間越來越短，鼻塞症狀越來越重，形成藥物性鼻炎。

劉宗瑋說，若已有些微過敏又不想靠藥物，要盡量遠離過敏源，就可舒緩症狀，否則就要就依靠藥物治療，若更嚴重已嚴重影響生活，例如睡覺時發生呼吸終止，則可與醫師討論「鼻雷射」治療法。雖然一般口罩無法完全防止懸浮微粒PM2.5，但建議外出還是戴口罩，家中也可準備空氣清淨機，減少曝露在過敏源下。