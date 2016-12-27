塵螨引發過敏例增 應定期清洗床單被套
2016-12-27 15:50
〔記者何宗翰／台中報導〕冬天是塵螨引起過敏的高發季節，近期過敏性鼻炎門診增加三成的患者，大多是因天氣冷不喜歡出門，加上家中寢具沒有定期清洗，讓塵螨有機可趁，躲藏在有小孔洞縫隙的棉被、地毯中，導致過敏的情形越來越嚴重。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師陳亮宇建議，冬季千萬不能忽略除螨工作，以免家中淪為「螨螨的大平台」。
陳亮宇表示，近期東北季風增強、早晚溫差大，加上細懸浮微粒經常連日遮蔽天空，許多過敏性鼻炎的患者沒事乾脆躲在屋內，避免遭受空污侵襲，但最近有些病人，明明都躲在室內，過敏性鼻炎卻日益嚴重，經門診抽血檢查及理學檢查後發現，患者多半是對塵螨有過敏的現象。
陳亮宇說，塵螨是一種微小的節肢動物，成蟲大約0.03公分，很容易吸附在棉毛質的衣服、棉被和地毯上，適合的生存溫度為20到30度間，相對溼度60%到80%，建議民眾應從臥室開始解決塵螨問題，使用抗塵螨寢具，更要每週使用60度以上的熱水，清洗床單、枕頭套和毯子，才能有效殺死塵螨。
陳亮宇提醒，許多家庭為了營造溫馨的氣氛，喜歡使用大量絨布玩偶、大地毯、絨質窗簾、沙發等佈置，因多數人待在臥室的時間最長，應儘量移除臥室內的絨布玩偶，使用方便清洗的小地毯，更換成可清洗材質的窗簾，並使用具有高效濾網的吸塵器，都能有效避免塵螨生長。
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