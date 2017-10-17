對小麥過敏 吃完麵包背癢癢

2017-10-17

記者李容萍／桃園報導

桃園市48歲的李小姐，每天半夜都因為背部搔癢難耐而醒來，即使換了睡衣及勤洗被單都不見改善，持續不斷的背癢讓她幾乎快崩潰，直到日前身體檢查時，醫師建議她做224項急慢性過敏原檢測，結果發現她竟然是對小麥過敏。

中壢天晟醫院醫師林劭華表示，李小姐家裡開麵包店，天天都有麵包吃，在停止食用麵包後，過敏症狀很快就獲得改善。

林劭華指出，最近季節轉換，很多民眾鼻過敏打噴嚏的情況更加明顯，其實過敏不光只會反映在打噴嚏、流鼻水，食物中，也有許多過敏原容易引發各種過敏反應。

國人過敏食物排行榜中，以蛋白、小麥、花生最常見，像是奇異果、竹筍也有人會過敏。

過敏症狀以疲倦最多，其次是過敏性鼻炎，其他症狀還有腸胃脹氣、頭痛、黑眼圈、眼睛發癢、失眠、皮膚紅疹、皮膚乾燥及胃酸過多等問題，都可能是食物過敏所引起。

林劭華說，目前常見的過敏原檢測從單項的環境檢測到環境過敏因子、奶蛋類、肉類、海鮮類、水果類、蔬菜類、核果類、飲料、調味料、中藥等共224項過敏原檢測，檢測種類越多，完整性越高。

他也提醒民眾，生活中很容易因過敏產生不適而不自知，若能確切知道自己的過敏原有哪些，避開過敏風險，就可確保生活品質不受影響。