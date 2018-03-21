馬克思200歲冥誕 化身故鄉德國古城紅綠燈小人

共產主義之父馬克思出生於1818年，今年適逢200年冥誕。他的故鄉德國古城特里爾為紀念馬克斯，將他以紅綠燈小人的樣子出現在路口，讓用路人一起紀念這位哲學家。（圖片截取自Trierischer Volksfreund網站）

2018-03-21 17:45

［編譯羅綺／綜合報導］著名哲學家、社會學家卡爾．馬克思（Karl Marx）生於1818年5月5日，今年適逢200年冥誕，故鄉德國古城特里爾（Trier）將他化身為紅綠燈的小人，出現在路口，讓用路人一起紀念這位哲學家。

綜合媒體報導，週一（19日）當地新的紅綠燈啟用，馬克斯模樣的小綠人及小紅人吸引不少民眾目光，許多人駐足拍照留念。接下來，在馬克思童年住處和博物館附近的第二套紅綠燈也將在近幾週內完工。

特里爾市長沃爾夫勒姆萊比（Wolfram Leibe）表示：「這是一個美麗的象徵，特里爾以此紀念馬克思，這名著名的哲學家。將他作為紅綠燈小人，不僅代表革命的紅色，同時也是進步的綠色。」隨著手臂蔓延，紅色的馬克思給行人明確的停止信號。而轉為綠燈時，馬克思小綠人以著名的鬍子、外套和手臂夾著一本書的經典形象向前邁出一大步。

接下來特里爾將舉辦一系列的大型活動慶祝馬克思冥誕，包括展覽、研討會、閱讀活動，及音樂會等。5月5日當天，將揭幕中國贈送5.5米高的馬克思雕像。

猶太裔的馬克思生在相對富裕的中產階級家庭，身兼哲學家、經濟學家、社會學家、政治學家、革命理論家、新聞從業員、歷史學者，他的思想被統稱為「馬克思主義」，《共產黨宣言》和《資本論》是他最著名、影響力超強的兩部作品，被公認是史上對世界政治及學術思想最有影響力的思想家之一，廣受讚美與批評；他預言資本主義的內部矛盾會導致自身滅亡，最終建立無任何階級制度的共產主義社會，工人階級應該推翻資本主義以改變社會經濟體制。

但是在這座德國古城豎立中國贈送的馬克斯雕像仍有不少人持反對意見，認為這等於漠視共產主義曾經對人類社會造成的傷害。