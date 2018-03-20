專文分析台灣經濟 富比士：薪資與墨西哥一樣低

台灣常以「亞洲四小龍」經濟實力自豪，不過薪資方面卻遠低於其他三國。（路透）

2018-03-20 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕《富比士》在19日刊出一篇題為「為何台灣薪資和墨西哥一樣低」的文章，其中指出，台灣雖被國際貨幣基金（IMF）列為進步經濟體，但薪資卻低於新加坡、南韓等亞洲工業化國家，台灣的平均月薪與墨西哥差不多。

綜合報導指出，台灣去年11月公佈數據顯示，台灣勞工去年平均月薪是1288美元（約台幣3萬7573元），比2016年上升1.6%，IMF於是將台灣列為先進經濟體。不過《富比士》在「為何台灣薪資和墨西哥一樣低」文章中提到，經濟合作發展組織（OECD）統計發現，被列為開發中國家的墨西哥，人民平均月薪是1276美元（約3萬7223元台幣），只比台灣少350元台幣。

文中也提到，台灣常以「亞洲四小龍」經濟實力自豪，但平均月薪水準卻大幅落後南韓、香港與新加坡，過去十年來薪資成長都在四小龍中排名最後。OECD統計指出，南韓2016年年薪達3萬2000美元，換算平均月薪約是2666美元（約7萬7770元台幣），是台灣新資的兩倍。

經濟學家湯馬斯（Christopher Thomas）表示，過去台灣薪資會隨著對美、中的出口上升而穩定成長，但現在由中國出口的相同產品越來越多，讓台灣企業開始裁減成本，而薪資也包含在內。

北京在2月28日宣佈31項惠台措施，讓台灣人未來可以更容易在中國工作、投資與就學，《富比士》認為，這是總統蔡英文需要面對的新挑戰。