失蹤馬航MH370殘骸找到了？發現人：機身被子彈打得千瘡百孔

馬航MH370失蹤後，多達25個國家進行搜索。（美聯社）

2018-03-19 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370班機失蹤近4年，鄰近海域的搜索行動將在6月結束。日前澳洲一名64歲工程師麥克馬洪（Peter McMahon）說明，他用Google Earth已經發現殘骸位於模里西斯附近海域，更爆料「當局並不想找到飛機，因為飛機早被子彈打得千瘡百孔了。」

綜合外媒報導，2014年3月，一架由吉隆坡飛往北京的馬航MH370班機，在起飛後不到1個小時，就在馬來西亞與越南海域交界處失去聯絡，機上大部分是中國籍旅客，事後多達25個國家參與搜救，但始終沒有找到生還人員及飛機殘骸。然而在馬航失蹤4年後，一名澳洲工程師麥克馬洪表示，他透過Google Earth，找到失蹤的馬航MH370班機殘骸的位置，在模里西斯龍德島（Round Island）以南16公里的海底，而他也已將結果交給澳大利亞運輸局，並表示，馬航飛機的機長也在飛機殘骸當中。

然而麥克馬洪事後更表示，有4名美國人被派往澳大利亞監督MH370的調查結果，要確保所有的訊息不會外洩，因為機身殘骸布滿彈痕，找到殘骸調查的開始。