臨終前寫完論文 霍金提出多元宇宙驗證方法

霍金於該篇論文中提到，大爆炸後產生是多元宇宙，人們身處的僅為其中1個宇宙。（法新社）

2018-03-18 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名天體物理學家、「黑洞理論」創始人霍金（Stephen Hawking）本月14日於劍橋家中安詳辭世，享壽76歲，他在去世前14天與物理學家湯馬斯（Thomas Hertog）合著、提交的宇宙學論文——《順利退出永恆膨脹》（A Smooth Exit from Eternal Inflation）於今（18）日公布。

根據《每日郵報》報導，霍金於該篇論文中提到，大爆炸後產生是多元宇宙，人們身處的僅為其中1個宇宙，科學家們可發射太空船至宇宙中，以探測器去追蹤來自其他多元宇宙的微弱輻射；合著人湯馬斯表示，宇宙膨脹速度是以指數成長，根本無法被科學驗證，因此想與霍金將其變成1個「可測試的科學框架」。

有科學家認為，霍金提出的想法可能是宇宙學所需要的突破性發現，因為它是第1個可用科學測試的理論，宇宙學家卡洛斯（Carlos Frenk）認為，以前不可能去測量其他多元宇宙的存在，但霍金的論文提到宇宙輻射中，會「滲透」來自其他宇宙的輻射痕跡，這就使人類得以去探索多元宇宙的真實性。