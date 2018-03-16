里約維權女議員遭刺殺 上萬巴西民眾上街哀悼

里約市議會前，湧入成千上萬的哀悼群眾。（法新社）

2018-03-16 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧女市議員佛朗哥（Marielle Franco），在昨（15）日晚間遭到不名人士槍殺，震驚巴西各界。巴西各大城市的民眾也在今（16）日走上街頭，為佛朗哥哀悼。

綜合媒體報導，38歲的佛朗哥屬於巴西社會主義自由黨（PSOL），她在2016年代表該黨，以第5高票當選里約市議員。佛朗哥在上任的15個月內，共提出了16項法案，其中有2項已通過。

佛朗哥致力於捍衛婦女權利、兒童青少年安全及非裔權益。她除了是里約市議會捍衛婦女委員會主席，也在今年2月底，成為市議會參與聯邦干預里約安全領域工作委員會的報告員。

佛朗哥昨日出席里約市中心的一場座談會後，乘車離開，她的車在與另一台車並排時遭該車車內不名槍手開槍。當時坐在後座的佛朗哥，頭部中彈4槍死亡，她的司機葛梅斯（Anderson Pedro Gomes）也中彈身亡。

因佛朗哥的座車車窗貼有黑色隔熱紙，因此警方初步認定，嫌犯早已鎖定目標，預謀犯案。調查人員、檢察官，甚至到販毒的黑幫老大都表示，這似乎是場政治暗殺。

巴西各地的民眾今日紛紛走上街頭，為佛朗哥哀悼。聖保羅悼念的人數超過1萬人，甚至遠在亞馬遜河口城市貝倫（Belem）的民眾，都上街抗議。

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）則表示，該起案件是對民主法治的攻擊，並承諾聯邦當局會全力協助調查。