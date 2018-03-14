霍金逝世 傳遺憾沒用輪椅輾過「鐵娘子」的腳

據傳，霍金一生最遺憾的事情之一，就是沒有用輪椅輾過已故英國首相柴契爾夫人（圖）的腳趾頭。（美聯社）

2018-03-14 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕享譽全球的英國物理學家霍金（Stephen Hawking）今（14）日辭世，享壽76歲。據傳，霍金一生最遺憾的事情之一，就是沒有用輪椅輾過已故英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）的腳趾頭。

綜合外媒報導，罹患漸凍症的霍金一輩子幾乎都坐在輪椅上，儘管行動受限，但冒險精神無限，60歲生日時，他和妻子一起乘坐熱氣球環遊家鄉劍橋郡，5年後，還親自體驗無重力飛行。

根據霍金傳記《Stephen Hawking: An Unfettered Mind》的作者弗格森（Kitty Ferguson）的說法，霍金用他的輪椅得到了好處─對於惹惱他的人，開著輪椅輾過對方的腳趾頭。

英國查爾斯王儲就是受害者之一，1976年，霍金獲邀出席一場英國皇家學會的聚會時，查爾斯對他的輪椅相當感興趣，霍金在展示、說明輪椅功能時，趁機輾了王儲的腳趾。

弗格森在霍金傳記中寫到，「霍金一生最遺憾的事情之一，就是沒有機會輾過柴契爾的腳趾」。

當被問到這些說法時，霍金表示，這是「惡意的謠言」，並補充說，「我會輾過所有散布謠言者的腳趾」。