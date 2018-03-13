中國國務院減少15單位 美媒：為習近平無限期執政鋪路

中國國務院今天公布改革方案，將正部級機構將減少8個、副部級機構減少7個，讓部分金融、市場和企業監管部門合併。圖為中國國家主席習近平。（法新社）

2018-03-13 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院今天公布改革方案，將正部級機構將減少8個、副部級機構減少7個，讓部分金融、市場和企業監管部門合併。美國媒體認為，此舉加強鞏固中國國家主席習近平的權力，為其無限期執政鋪路。

中國國務院向13屆全國人大一次會議提交「國務院機構改革方案」，讓部分金融、市場和企業監管部門進行整併，共減少15個單位，據方案除了國務院辦公廳，國務院設置組成部門為26個。

《華爾街日報》報導，國務院的改革意在扭轉始於40年前的一種趨勢，當時中國政府開啟改革開放，重振疲弱的計畫經濟，鄧小平等領導階層尋求權力分立，賦予中共指導地位，直接由政府管理經濟，結果卻削弱了中共對社會的主導作用，目前習近平就是想扭轉這個局面。

報導提到，另外中國國務院這次的改革方案，就是近一步加強中央控制，從2012年習近平擔任中共總書記以來，他已經將決策權集中到他掌管的各個黨內委員會，政府傳統上對政策的影響力很大一部分已經被他掌控。

現在習近平已經要求國有企業宣誓對中國共產黨的忠誠，加強黨對民營企業的影響力，並對高等院校施加了政治控制。中國取消憲法中對國家主席任期的限制後，習近平又加強在黨內的權力，從而為他的無限期執政鋪平道路。