美快餐店砸175萬元 引進全職機器人煎肉排

該機器人由「Miso Robotics」開發，駐點安裝費用就高達6萬美元（約台幣175萬元）。（圖擷取自YouTube）

2018-03-07 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州當地連鎖快餐店從昨（5）日起，引進搭載人工智慧處理器的機器人「Flippy」，在廚房專門處理煎肉排的全職工作，該機器人由「Miso Robotics」開發，駐點安裝費用就高達6萬美元（約台幣175萬元）。

根據《每日郵報》報導，該機器人有1條6軸、可活動式關節手臂，並配備1把鍋鏟來翻轉漢堡肉，有別於以往的機器爪抓取漢堡肉，使用鍋鏟能避免漢堡肉進入機械手臂，在清潔上也更為簡便，透過手臂上搭載的傳感器與鏡頭與人工智慧的計算，來分辨不同肉類的烹調完成時間。

從影片中能夠看見，「CaliBurger」餐廳員工只須把生肉放置到鐵板上，「Flippy」就能夠獨自完成肉排的烹調，並在適當的時機點將肉翻面，最後放置到旁邊的成品區，但在清潔、組裝漢堡方面，仍就須要由人工方式進行，並非全由機器人所取代。

「Miso Robotics」執行長大衛·齊托（David Zito）表示，「這項技術不是要取代人類的工作 ，我們將它視為人類的第3隻手」，「Flippy」原預計在2019年，才會於50家「CaliBurger」上路，但由於該公司在2017年7月收到投資主310萬美元（約台幣9000萬元）的資金，因此這項計畫有可能提前全面完成。

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