曾為英「軍情六處」雙面間諜 前俄情報員暴露不明物質倒下

2018-03-06 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名66歲的俄籍男子週日（4）在英國接觸不明物質後，倒下送醫，目前病危中。外電報導，該男子名為斯克里帕（Sergei Skripal），為前俄國間諜，並曾為英國情報部門「軍情六處」（MI6）工作。

綜合外電報導，俄籍男子斯克里帕（Sergei Skripal）和一名女子，週日被發現在英國倫敦西部的索爾茲伯里（Salisbury）城一家商場長椅上昏迷不醒，兩人被發現後送往當地醫院，並接受重症監護，警方已介入調查。英國公共衛生部表示，尚未確定兩人接觸的物質為何，但不會影響公眾健康。

警方稱，斯克里帕和另一名女子沒有明顯外傷，也暫不將事件列為恐怖攻擊。據《BBC》報導，斯克里帕為俄國退休情報員，曾於90年代將俄國情報員名單透露給英國軍情六處，2006年被俄國控為英國進行間諜活動，判監禁13年。2010年，斯克里帕在一場俄國和美國進行的間諜交換中獲釋，並在英國獲得庇護。

《BBC》報導，此事件令人聯想起2006年發生的前俄國情報官員遭毒殺事件。曾任職蘇聯國家安全委員會（KGB）與俄羅斯聯邦安全局（FSB）的利特維年科（Alexander Litvinenko），2006年11月在喝下摻有放射性物質釙-210的茶後，於當月在倫敦死亡。外界認為，利特維年科的死亡與俄國總統普廷有關，俄羅斯則否認此說法。