戰鬥民族Style！俄國女議員超狂髮型讓網友驚呆：太壯觀

俄羅斯女議員佩特連科的超狂高聳山頂髮型，近日引起推特上的網友們熱議。（圖片擷取自RTNews網站）

2018-03-03 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名俄羅斯女議員的超狂高聳山頂髮型，近日引起推特上的網友們熱議，網友們紛紛問這位女議員是誰？要如何做出這種特殊髮型？也說這種風格根本就是典型的007電影反派。

綜合外電報導，推特近日流傳一名62歲﹝代表哈卡斯共和國的俄羅斯聯邦參議員佩特連科（Valentina Petrenko）的超狂髮型照片。照片中可見，佩特連科頂著一頭像高聳山頂的大捲髮，引起網友們討論，「這髮型太狂了，我也要我的設計師幫我做！」「終於發現比川普更狂的髮型」、「這種造型怎麼做啊？需要結構設計圖嗎？」「她的造型看起來比普廷還適合當總統」、「從後方看起來也超壯觀」。也有媒體形容，佩特連科的髮型「作為007電影中的典型反派當之無愧」。

據《Newsweek》報導，事實上佩特連科在俄羅斯也是知名的政治人物，並且早已被問過無數次她如何做出她的招牌髮型。佩特連科曾說，「我很厭煩回答有關我髮型的問題，我的頭髮很捲，我只是用髮夾把我的捲髮向上捲而已，就這樣」。

而佩特連科長年為俄羅斯政府服務，曾在90年代一場兒童綁架事件中，協助談判釋放人質，並因此在1993年獲得了「個人勇氣」（Order "For Personal Courage"）勳章。

Russian Senator Valentina Petrenko's hairdo is even more spectacular from behind. pic.twitter.com/8a7hiYEKa9 — Kevin Rothrock （@KevinRothrock） 2015年11月27日