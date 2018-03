戰鬥民族Style！俄國女議員超狂髮型讓網友驚呆：太壯觀

2018-03-03 10:18

〔即時新聞/綜合報導〕一名俄羅斯女議員的超狂高聳山頂髮型,近日引起推特上的網友們熱議,網友們紛紛問這位女議員是誰?要如何做出這種特殊髮型?也說這種風格根本就是典型的007電影反派。

綜合外電報導,推特近日流傳一名62歲﹝代表哈卡斯共和國的俄羅斯聯邦參議員佩特連科(Valentina Petrenko)的超狂髮型照片。照片中可見,佩特連科頂著一頭像高聳山頂的大捲髮,引起網友們討論,「這髮型太狂了,我也要我的設計師幫我做!」「終於發現比川普更狂的髮型」、「這種造型怎麼做啊?需要結構設計圖嗎?」「她的造型看起來比普廷還適合當總統」、「從後方看起來也超壯觀」。也有媒體形容,佩特連科的髮型「作為007電影中的典型反派當之無愧」。

據《Newsweek》報導,事實上佩特連科在俄羅斯也是知名的政治人物,並且早已被問過無數次她如何做出她的招牌髮型。佩特連科曾說,「我很厭煩回答有關我髮型的問題,我的頭髮很捲,我只是用髮夾把我的捲髮向上捲而已,就這樣」。

而佩特連科長年為俄羅斯政府服務,曾在90年代一場兒童綁架事件中,協助談判釋放人質,並因此在1993年獲得了「個人勇氣」(Order "For Personal Courage")勳章。

Russian Senator Valentina Petrenko's hairdo is even more spectacular from behind. pic.twitter.com/8a7hiYEKa9

have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko's hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV