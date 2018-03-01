萬獸之王成皮包骨等死 委內瑞拉動物園慘不忍睹

山獅瘦到脊椎與肋骨清晰可見。（法新社）

2018-03-01 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉嚴重通貨膨脹的情形絲毫沒有緩解，缺糧情況也日益嚴重，該國上千人民已投奔鄰國，但被困在動物園內的動物們，卻難以主宰自己的命運，活活被餓死的風險極高，瘦骨嶙峋的珍稀猛獸讓人十分不忍，當地員工透露，牠們在沒有選擇的情況下只好相互殘殺啃食同類以求保命。

綜合外媒報導，馬拉開波動物園（Maracaibo zoo）及蘇麗雅動物園區（Zulia animal park）內的動物們皆長期處與飢餓狀態，本應意氣風發的孟加拉虎、美洲虎、獅子等貓科動物，瘦到僅剩皮包骨。原本被送到園內保育的瀕危安地斯神鷹，亦有多個星期未獲好好餵飼。

該國動保組織負責人表示：「園內的鴨子、山羊、豬都被屠宰，用來餵食動物園裡的肉食動物，但還是緩解不了牠們挨餓的情況。」除了殺掉小型動物以取得肉食，工作人員還捕獵鬣蜥，以及到湖中撈魚。又透露，有兩隻猛禽類因太肚餓，襲擊自己籠內的一隻同類吃掉。

最新調查顯示，委國人口中有64.3%的人糧食不足，有民眾因不堪飢餓，潛入動物園偷走動物，其中在前年，就有包括貘等40頭動物一次被盜走，反映國內糧食不足的慘況。

萬獸之王雄風不再，被關在裡面等死。（newsweek）